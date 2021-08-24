الامارات | ريال مدريد يمدد عقد فالفيردي حتى 2027

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يمدد عقد فالفيردي حتى 2027 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تمديد تعاقد فيديريكو فالفيردي حتى يونيو 2027.

يذكر أن العقد الرئيسي لفالفيردي /23 عاما/ كان يفترض أن ينتهي في 2025، ولكنه مدد تعاقده لعامين إضافيين، وذكرت تقارير صحفية أن العقد يتضمن مليار يورو كشرط جزائي.

وذكر تقرير نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء :"وقع فيديريكو فالفيردي على تجديد عقده مع ريال مدريد. وسيبقى لاعب خط الوسط الأوروجواياني مرتبطا بالنادي حتى 30 يونيو 2027".

وانضم فالفيردي لمدريد من نادي بينارول الأوروجواياني في تموز/يوليو 2016، ولعب في البداية مع فريق الرديف بالنادي.

ولعب فالفيردي لفريق ديبورتيفو لاكورنا معارا في موسم 2017 / 2018 قبل أن يحجز مقعدا أساسيا في الفريق الأول للريال تحت قيادة سانتي سولاري.

وفاز فالفيردي بلقب الدوري في موسم 2019 / 2020 تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، وشارك في 21 مباراة منذ البداية. وفي الموسم الماضي شارك في 24 مباراة مع الريال بالدوري وسجل ثلاثة أهداف.

وأصبح فالفيردي أحدث لاعب يوافق على تجديد تعاقده مع الريال منذ تولي كارلو أنشيلوتي تدريب الفريق في يونيو الماضي.

وكان لوكا مودريتش، وناتشو فرنانديز، وكريم بنزيمة، وداني كارفاخال وتيبو كورتوا مددوا عقودهم مع الريال مؤخرا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news