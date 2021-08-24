الامارات | طاقم إماراتي يُدير مباراة اليابان وعُمان في تصفيات مونيدال 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم إماراتي يُدير مباراة اليابان وعُمان في تصفيات مونيدال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عينت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم دولي إماراتي لإدارة مباراة منتخبي اليابان وعُمان ضمن الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام يوم 2 سبتمبر في ملعب سويتا بمدينة أوساكا اليابانية .



ويضم الطاقم الدولي الإماراتي كل من : محمد عبدالله حسن ( ساحة ) محمد أحمد يوسف ( مساعد أول ) حسن المهري ( مساعد ثان ) عادل النقبي ( حكماً رابعاً ) عمار الجنيبي ( حكم فيديو ) عمر آل علي ( حكم فيديو مساعد ) .



كما عينت اللجنة الحكمين محمد عبدالله حسن وعمار الجنيبي حكمي فيديو في مباراة الصين واليابان ضمن الجولة الثانية التي ستقام في الدوحة يوم 7 سبتمبر .

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