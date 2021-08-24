شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهاجم الاتحاد السكندرى بـ" أحمد على و بامبو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى تشكيل الفريق الذى يخوض لقاء الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى ستقام على ملعب الاسكندرية .

خط الدفاع : عاصم صلاح، أمير مدحت، أسامة ابراهيم، أحمد ياسين

خط الوسط : محمد فتحى، محمد بسيونى، معروف يوسف، موسى ديوارا

ويستضيف الاتحاد السكندرى نظيره البنك الأهلى في الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، في مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل الإتحاد السكندرى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف

2_فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفا.

3_ يدخل زعيم الثغر مباراة الليلة بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل البنك الاهلى مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

4_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الاتحاد السكندرى والبنك الاهلى مكون من :"محمد عادل حكما للساحة، ويعاونه كل من يوسف البساطي مساعد أول، وهاني عبدالفتاح مساعد ثان، وكريم الخطيب حكما رابعا، ومحمد الصباحي حكم فيديو، وأحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد".

5_انحصرت المنافسة على النجاة من الهبوط هذا الموسم على تذكرة واحدة حائرة بين دجلة والبنك الأهلى بعد تاكد هبوط الإنتاج الحربى وأسوان بشكل رسمى، حيث يملك الأول 28 نقطة، ويملك الثاني 33 نقطة، وتتبقى لكل فريق منهما مباراتان.

6_البنك الأهلى يحتاج الفوز في واحدة من المباراتين المتبقيتين، هما الاتحاد السكندري والزمالك، وهما مواجهتان صعبتان للغاية على كتيبة خالد جلال، فيما يحتاج دجلة الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام سيراميكا والإنتاج الحربي مع تعثر البنك الأهلى في المباراتين.

7_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الاتحاد السكندرى والبنك الاهلى بفوز زعيم الثغر بهدف دون رد سجله روماريو وليامز بالجولة 16 للمسابقة على ستاد المقاولون العرب.