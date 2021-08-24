شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسلم الزمالك درع الدورى الليلة حال الفوز على الإنتاج ؟.. اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد مسئولو اتحاد الكرة، على إمكانية تسليم درع الدورى لنادى الزمالك الليلة باستاد الدفاع الجوى حال فوزه على الإنتاج الحربى، وحسمه لقب الدورى العام لصالحه هذا الموسم.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه لن يتم تسليم درع الدورى للزمالك الليلة فى حالة الفوز وحسم اللقب لصالحه، وتساءل مسئولو الجبلاية :" هل من المعقول أن نصطحب الدرع لاستاد الدفاع الجوى ثم نعيده لاتحاد الكرة إذا لم يحسم الزمالك الدرع الليلة؟".

تابع مسئولو الجبلاية أن احتفالية تسليم درع الدورى تحتاج لبعض الوقت سواء لتجهيز الدرع قبل تسليمه للبطل، أو لمخاطبة الرعاة بشأن الحقوق التسويقية .

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على الإنتاج الحربى الليلة للتتويج رسمياً باللقب بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة بينما في حالة التعادل أو الخسارة يؤجل الحسم للجولة الأخيرة التي يلاقى فيها الفارس الأبيض البنك الأهلى الجمعة القادمة.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار الثامن على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا لعودة الدرع لإحضان ميت عقبة بعد خمسة مواسم كاملة من الغياب، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه دون النظر لنتائج الأهلى الذى خسر أربعة نقاط بالتعادل مع الاسماعيلى والطلائع في الأمتار الأخيرة للمسابقة.

تمثل مباراة الليلة الظهور الاول للإنتاج الحربى عقب وداع بطولة الدوري والهبوط للقسم الثانى بالجولة السابقة وطالب أحمد كشرى المدير الفني للفريق لاعبيه بخوض مباراة الليلة بمبدأ اللعب النظيف بحثاً عن الفوز رغم أن المباراة ليست مؤثرة لفريقه بعد تأكد هبوطه للقسم الثانى بعد التعادل الذى حققه الفريق مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 27 ويفصله عن أقرب فريق ضمن البقاء البنك الأهلى 6 نقاط، لكن حتى لو حقق الإنتاج الفوز في المباراتين المتبقيتين وسقط البنك الأهلى في فخ الهزيمة في نفس الجولتين ستكون المواجهات المباشرة لصالح البنك الأهلي الذي فاز وتعادل مع الإنتاج الحربي في مباراتي الدور الأول والثاني.

وصعد الإنتاج الحربي للدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخه موسم 2008-2009 متصدرًا قمة مجموعة القاهرة بالدوري الدرجة الثانية بعد منافسة شديدة مع فريقي النصر والداخلية