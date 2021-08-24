شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة رقمية عن مباراة الأهلى والجونة الليلة فى الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الجونة باستاد خالد بشارة فى الغردقة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_يحتل الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعدما خاض 32 مباراة فاز في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 67 هدفا وتلقت شباكه 25، فيما يحتل الجونة بقيادة رضا شحاته المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة من 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 38.

2_فاز المارد الأحمر على المصرى البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما الجونة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

3_التقى الاهلى والجونة فى الدور الأول لدوري هذا الموسم وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى 1-1 بالجولة 16 للمسابقة باستاد الأهلى والسلام، تقدم للمارد الأحمر طاهر محمد طاهر وتعادل للجونة محمد نجيب.

4_محمد شريف هو هداف الأهلى فى الدوري برصيد 19 هدفاً فيما يعد عمر السعيد هو هداف الجونة برصيد 10 أهداف.

5_التونسى على معلول هو أكثر من صنع أهدافا للأهلى هذا الموسم برصيد 12 تمريرة سحرية فيما يعد جوزيف نجويم هو أكثر من صنع أهداف للجونة برصيد 4 تمريرات .

6_حصل الأهلي على ست ركلات جزاء فقط فى 32 مباراة خاضها بالدورى ، فيما حصل الجونة على 9 ركلات جزاء فى 32 مباراة.

7_حصل لاعبو الأهلي على 41 كارت أصفر فى 32 مباراة فيما لم يتعرض أى منهم للطرد، فيما حصل لاعبو الجونة على 79 كارت أصفر فى 32 مباراة وتلقى أربعة لاعبين كروت حمراء.

8_في الموسم الماضي توج الأهلي باللقب بحصوله على 89 نقطة بينما كان الجونة فى المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة.

9_ القيمة السوقية لفريق الأهلي تصل إلى 26.40 مليون يورو مقابل 4.48 مليون يورو للجونة.

10__هذا الموسم هو الـ 62 للأهلي في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الزمالك ،فيما يشارك الجونة فى الدوري منذ صعوده لدوري الاضواء والشهرة موسم 2009 -2010 وهبط مرة وحيدة كانت فى موسم 2015-2016

11_حقق الأهلي لقب الدوري 42 مرة أخرها في المواسم الخمس الأخيرة بينما افضل انجازات الجونة إنهاء المسابقة فى المركز التاسع.