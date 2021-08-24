شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر مدير فنى لفريق يد فى مصر : طموحاتنا مع سموحة بلا حدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد بسيونى المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي سموحة إن طموحاته مع الفريق بلا سقف وان كانت هناك خطوات لتحقيق تلك الأحلام والطموحات في ظل حالة الدعم اللامحدود التي يحظى بها الفريق من جانب المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي.

واكد "بسيوني" في تصريحات خاصةً للمركز الإعلامي: أن سموحة يمتلك قوام جيد من اللاعبين يجمع بين الخبرة والشباب مشيرا إلى أن إدارة النادي نجحت في الحفاظ علي هيكل الفريق علي عكس غيرها من الأندية التي لم تستطع التصدي للأزمات المالية.

ولفت إلى أن مجلس إدارة النادي لم يبخل على دعم الفريق ونجح في تدعيم صفوفه بـ 8 صفقات جديدة إلي جانب مجموعة من العناصر المميزة التي تم تصعيدها من فريق الشباب بالناي.

وقال "بسيوني" لدينا طموحات كبيرة في اللعب وسط الستة الكبار في الدوري وفي المرحلة التالية لذلك نطمح في المنافسة والحصول على ميدالية في مسابقة الدوري الممتاز في ظل الدعم والاستقرار المادي والاداري من جانب إدارة النادي.

وأختتم تصريحاته، موضحاً أن المهندس محمد فرج عامر شخصية تعشق التحدي والنجاح، في حين يرى بسيوني أن قرار تعيينه مديراً فنياً قرار شجاع يدل على فكر متجدد من رئيس النادي، خاصة أنه يعد أصغر مدير فني لفريق كرة يد فى مصر خلال الوقت الحالي.