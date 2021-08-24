7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 26 أغسطس 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، خوض ناديي الأهلي والزمالك مباراتين فى الدوري الليلة أمام الجونة والإنتاج الحربي، وكذلك تلقى اتحاد الكرة، خطابا من أرسنال الإنجليزى يؤكد فيه أنه لم يحسم حتى الأن مصير محمد الننى لاعب الفريق من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، وأيضا خسر منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة من نظيره الإرجنتينى بنتيجة 2/0 فى أول مشوار منافسات بطولة العالم.

تعرف على القناة الناقلة لمباراتى الأهلى والزمالك بالدورى والمعلقين

يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى المحروسة جولة جديدة من الصراع النارى بين الأهلى والزمالك على التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم، وستكون الجولة 33 للإيجيبشن ليج اليوم شاهدة على مواجهة ساخنة بين الزمالك والإنتاج الحربى وبين الأهلى والجونة فى صراع القمة لاسيما أن فوز الفارس الابيض بمواجهة الليلة يعلن تتويجه بطلا للدوري بشكل رسمى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه.

علي زين في أول يوم له فى صفوف برشلونة: "بداية جديدة".. صور

شارك نجم كرة اليد ولاعب نادي برشلونة الإسباني على زين جمهوره ومتابعيه بصور لأول يوم له داخل نادي برشلونة عقب انضمامه رسميا له، وعلق علي الصور عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"بداية جديدة"، ليحصد الكثير من الدعوات له بمستقبل واعد بين صفوف العملاق الإسباني، فيما أكد عدد من متابعيه علي فخرهم به كونه أول لاعب مصري في التاريخ يلعب لنادي برشلونة.

خسارة شباب الطائرة أمام الأرجنتين فى أول مشوار بطولة العالم بإيران

خسر منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة من نظيره الإرجنتينى بنتيجة 2/0 فى أول مشوار منافسات بطولة العالم المحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل بإيران .

عزاء والدة أحمد حسن فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد غدا