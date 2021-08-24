شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين محافظة المنوفية وشركة استادات الوطنية بشأن حق انتفاع و تطوير برج المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقعت شركة استادات الوطنية، للاستثمار وإدارة المنشآت الرياضية، بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، بشأن حق انتفاع وتطوير برج المنوفية، وذلك بحضور كلا من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ونائبه محمد موسى، والمهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين شركة استادات الوطنية ومحافظة المنوفية، لتطوير مبنى برج المنوفية وإعادة إحيائه واستنساخ البرج الذى يعتبر منشأة سياحية وترفيهية من الطراز الأول، في عدد من المحافظات المصرية وكذلك في سلسلة فروع أندية سيتى كلوب.



البروتوكول



البروتوكول



البروتوكول

وأقيم برج المنوفية عام 1961 علي أطراف مدينة قويسنا على الطريق الزراعى القاهرة / الإسكندرية ، وتبلغ مساحته تقريبا ( 12986.28) م2 وهو موقع شديد التميز، وبه عدة مطاعم وكافتيريات وحديقة وصالة للأفراح ومطعم ، ما جعله قبلة ومقصدا للمسافرين والزوار والشخصيات الهامة الدولية والعربية للتنزه وقضاء أوقات متميزة وتناول المأكولات ذات الطابع المحلى وعلى رأسها الفطير المشلتت بالعسل وغيرها.

وتلاقت رغبة محافظة المنوفية في استغلال المشروع بما يحقق أفضل استفادة منه، مع الدور الوطنى والمجتمعى لشركة استادات وإمكاناتها وخبراتها الكبيرة في هذا الشأن، اتساقا مع توجه الدولة المصرية في استغلال كافة الأصول المملوكة لها أفضل استغلال.

واتفق الطرفان من خلال البروتوكول على منح محافظة المنوفية شركة استادات الوطنية الترخيص باستغلال برج المنوفية بحق انتفاع كمنشأة سياحية وترفيهية، كما رخصت للشركة باستغلال العلامة التجارية للبرج حصريا على أي فرع من فروعه داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها – طول مدة البروتوكول.