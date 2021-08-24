شكرا لقرائتكم خبر عن أنس أسامة يغادر مباراة منتخب السلة أمام إفريقيا الوسطى مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر أنس أسامة لاعب منتخب مصر لكرة السلة مباراة المنتخب أمام إفريقيا الوسطى في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة إفريقيا التى تقام برواندا مصابا خلال منافسات الشوط الأول من اللقاء.

وتعرض أنس أسامة لالتحام قوي مع أحد لاعبي منتخب إفريقيا الوسطى سقط بعدها على أرض الملعب مصابًا في الكتف ليغادر أرضية الملعب دون استكمال اللقاء.

وغادر أنس أسامة صالة كيجالي التي تستضيف مباريات بطولة إفريقيا من أجل الخضوع لفحص طبي وإجراء رنين مغناطيسي من أجل الوقوف على التشخيص النهائي لإصابته.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية من بطولة أفرو باسكت المقامة في رواندا بصحبة تونس وأفريقيا الوسطى وغينيا.