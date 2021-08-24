شكرا لقرائتكم خبر عن 8 غيابات تضرب النادى الأهلى قبل مواجهة الجونة الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب ثمانية لاعبين عن صفوف النادى الأهلى، فى مباراته ضد مضيفه الجونة على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، حيث يغيب طاهر محمد طاهر للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة المصرى البورسعيدى، بينما تم استبعاد حمدى فتحى وجونيور أجايى للإصابة ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولى لعدم الجاهزية الفنية وناصر ماهر لأسباب فنية بجانب غياب بدر بانون بسبب آلام الأسنان.

ترتيب النادى الاهلى والجونة فى جدول الدوري

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 67 هدف وتلقت شباكه 25 هدفاً، فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباراة النادى الاهلى والجونة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والجونة اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.