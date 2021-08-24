شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة الزمالك والإنتاج .. محمد معروف أستاذ جامعى يدير مواجهة الحسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حكم مباراة الزمالك والانتاج الحربى اليوم فى مباراة الحسم بمسابقة الدورى العام، هو الحكم الدولى محمد معروف وهو أحد أعضاء هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية بجامعة شمال سيناء.
محمد معروف حكم مباراة الزمالك والانتاج الليلة، هو حكم دولى من محافظة سيناء اكتشفه الراحل محمد حسام فى معسكر الحكام الواعدين عام 2010، يعمل أستاذا جامعيا فى كلية التربية الرياضية جامعة العريش، وهو من حكام النخبة "ب" فى الاتحاد الأفريقى.
واقترب نادى الزمالك من حسم مسابقة الدورى الممتاز رقم 13 فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث يحتاج الفريق الأبيض لثلاث نقاط فقط لحسم التتويج بالمسابقة المحلية بعد هيمنة الأهلى عليها لخمس مواسم متتالية.
وستكون مباراة الزمالك والإنتاج هي المباراة الـ21 التي يديرها محمد معروف للفارس الأبيض، حيث أدار 20 مباراة للزمالك سابقا، حقق الأبيض الفوز فى 12 وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 21 مرة والحمراء مرة واحدة، واحتسب 6 ضربات جزاء.
وتعد آخر مباراة أدارها محمد معروف للزمالك في الدورى كانت أمام أسوان في 18 سبتمبر 2020 الموسم الماضى، وانتهت بفوز تماسيح النيل بهدف نظيف أحرزه إبراهيم جلال.
ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي فى الجولة المقبلة من الدورى، ثم يختتم مبارياته بمواجهة مع البنك الأهلى في الجولة الأخيرة للمسابقة، على أن يلتقى الأهلى فى الجولة المقبلة مع الجونة ويختتم المارد الأحمر لقاءاته بمواجهة أسوان بالجولة الأخيرة للمسابقة.