شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة الزمالك والإنتاج .. محمد معروف أستاذ جامعى يدير مواجهة الحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكم مباراة الزمالك والانتاج الحربى اليوم فى مباراة الحسم بمسابقة الدورى العام، هو الحكم الدولى محمد معروف وهو أحد أعضاء هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية بجامعة شمال سيناء.

محمد معروف حكم مباراة الزمالك والانتاج الليلة، هو حكم دولى من محافظة سيناء اكتشفه الراحل محمد حسام فى معسكر الحكام الواعدين عام 2010، يعمل أستاذا جامعيا فى كلية التربية الرياضية جامعة العريش، وهو من حكام النخبة "ب" فى الاتحاد الأفريقى.

واقترب نادى الزمالك من حسم مسابقة الدورى الممتاز رقم 13 فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث يحتاج الفريق الأبيض لثلاث نقاط فقط لحسم التتويج بالمسابقة المحلية بعد هيمنة الأهلى عليها لخمس مواسم متتالية.