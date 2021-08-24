شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى لا يعرف الفوز على الزمالك منذ 4 سنوات قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربى على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على سيراميكا بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

تاريخ مواجهات الفريقين يشهد جانباً كبيراً من الإثارة حيث تواجه الزمالك والإنتاج الحربى قبل مواجهة الليلة فى 19 مباراة فى مسابقتى الدورى والكأس، وفاز الأبيض فى 13 مباراة، مقابل مواجهتين للإنتاج الحربى، بينما تعادل الفريقان 5 مرات.

الفوز الأخير للإنتاج الحربى كان منذ 1651 يوماً بما يعادل أربعة سنوات و 6 شهور وأسبوع ويومان وبالتحديد فى الدور الثانى لموسم 2017 عندما فاز الإنتاج الحربى بثنائية مقابل هدف فى 15 فبراير 2017، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الإنتاج أى انتصارات على الفريق الأبيض.

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدفا وسكنت شباكه 20، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعدما خاض 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58.