شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجدد رفضه التعاقد مع مهاجمين بسبب ميكيسونى وبيرسى تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مسؤلو النادي الأهلى قرار رفض التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم كثرة الترشيحات التى تلقاها النادى الأحمر لمهاجمين حالياً بالدوري المصرى، وقال مصدر فى الأهلي لـ"الخليج 365"، إن إدارة القلعة الحمراء، بالتنسيق مع بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق.

وقرر النادي الأهلى عدم ضم مهاجمين للفريق الصيف الجارى، وأوضح مصدر مطلع داخل النادي أن موسيماني يكتفي بالثنائي محمد شريف وصلاح محسن حتى لو رحل الثنائى بواليا ومروان محسن.

ويرى موسيماني أن الأهلي لديه أكثر من لاعب قادر على التسجيل، فى مقدمتهم أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وكهربا ، ويؤكد المدير الفني للأهلي ثقته فى الصفقات الجديدة التى تم إبرامها مؤخراً وسيكون لها دور فى زيادة قوة الفريق هجومياً وهم ميكيسوني وبيرسي تاو.

ورفض الأهلي الإعلان عن ضم ميكيسوني وفضّل تأجيل الإعلان عن الصفقة لحين انتهاء الموسم، للحفاظ على تركيز لاعبيه حتى نهاية الموسم الجاري والذي يسدل الستار عليه الجمعة المقبل بمواجهة نادي أسوان فى ختام مباريات الدوري، فى الوقت الذي أعلن نادي سيمبا التنزاني، الاثنين الماضي، رحيل لويس ميكيسوني فى بيان رسمي دون الكشف عن وجهة اللاعب احترامًا للاتفاق مع الشياطين الحمر، ونشر سيمبا بيانا رسميا على موقعه الرسمي قال فيه، "إدارة النادى توصلت لاتفاق مع نادي فى أفريقيا للحصول على خدمات لويس ميكيسوني".

وقال وكيل ميكيسوني في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه تم تحديد الجمعة المقبل 27 أغسطس موعدًا لوصول اللاعب إلى القاهرة للتوقيع والكشف الطبي، ومن ثم الإعلان عن الصفقة.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في الحصول على خدمات جناح سيمبا، الموزمبيقي لويس ميكيسوني بدءا من الموسم المقبل في صفقة كلفت خزينة النادي 900 ألف دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب لمدة 4 مواسم مقبلة.