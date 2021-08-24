شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتمسك بالنحاس فى القيادة الفنية للموسم الرابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية داخل مجلس إدارة المقاولون العرب، نحو الإبقاء على عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل، ليستمر مع الفريق للموسم الرابع على التوالى، وتأتى قناعة إدارة المقاولون بالتجديد للنحاس في ظل انسجامه وجهازه الفنى مع اللاعبين ونجاحه في الأمتار الأخيرة من عمر الدورى في إعادة التوازن للفريق والتقدم نحو مراكز وسط الجدول بعد الظروف الصعبة التى مر بها الفريق في بداية الموسم.

وتولى عماد النحاس تدريب المقاولون العرب في منتصف موسم 2018/2019، لينهى الدورى في المركز الخامس بالمسابقة بعدما كان ذئاب الجبل ينافسون على البقاء آنذاك.

ونجح النحاس في وضع المقاولون على مصاف الكبار بعدما احتل المركز الرابع في الموسم الماضي 2019/2020.

ورغم تراجع النتائج الذى عانى منه المقاولون في بداية الموسم الجارى، إلا أن الفريق استعاد توازنه مع الجهاز الفنى للنحاس ليحقق 3 انتصارات متتالية ويتقدم للمركز العاشر.

وقاد عماد النحاس فريق المقاولون في 96 مباراة حتى الآن، فاز في 37 لقاء وتعادل في 26 مباراة، بينما خسر في 33 لقاء أخر.

وانتزع المقاولون العرب ثلاث نقاط ثمينة وحصد المقاولون ثلاث انتصارات متتالية دعمت موقفه في جدول الدورى بعد الفوز على الجونة ثم أسوان وأخيراً مصر المقاصة.

ويحتل المقاولون العرب المركز العاشر في جدول مسابقة الدورى العام برصيد 38 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 32 مباراة بالدورى العام، حيث فازوا في 10 مباريات وتعادلوا في 8 أخرى، وتلقى المقاولون الهزيمة في 14 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 44 هدفاً آخر.