شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: والتر بواليا رحب بالعرض التركى..وجلسة حاسمة لمناقشة تفاصيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الأهلى أن الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر مقتنعاً بفكرة الإعارة للدوري التركى ولكنه لايزال يناقش راتبه مع مسئولى مالاتيا سبور التركى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:"والتر بواليا منح مسئولى الأهلى مرونة شديدة فى تحديد وجهته المقبلة ولكنه أخبرهم أنه يرفض العروض العربية على اعتبار أنه لعب للأهلى أفضل نادى فى المنطقة العربية وبالتالى يفضل أن تكون وجهته المقبلة أوروبا".

ويضيف المصدر :" حينما تلقى والتر بواليا عرض من مالاتيا سبور التركى لإستعارته لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار، حظى العرض بترحيب الطرفين سواء النادى أو اللاعب على أن تشهد الجلسة القادمة حسم التفاصيل النهائية للصفقة".

واقترب الكونغولى والتر بواليا من الرحيل عن النادى الأهلى على سبيل الإعارة لصفوف مالاتيا سبور التركى لمدة موسم، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبى قريباً.

وخرج والتر بواليا من حسابات بيتسو موسيماني خلال المباريات الأخيرة بعدما حصل على فرص بالجملة فى خط هجوم المارد الأحمر.

وتعاقد الأهلى مع والتر بواليا قادما من الجونة فى يناير الماضي، في صفقة كبدت خزينة القلعة الحمراء 22 مليون جنيه.

وبات رحيل بواليا عن الأهلى مسألة وقت فى ظل عدم استغلاله الفرص التى منحها له الجهاز الفنى طوال الموسم الجارى، ورغم أن بواليا سجل هدفين مؤثرين فى مباراتى الإنتاج الحربى وأسوان منذ أيام إلا أن هذا لم يُغيّر من وجهة نظر الجهاز الفنى للفريق بضرورة رحيل اللاعب وعدم بقائه فى القلعة الحمراء.

وارتبط اسم بواليا الفترة الماضية بعروض من الدورى المحلى وتحديداً من سيراميكا وناديه السابق الجونة بجانب عرضاً من الحزم السعودى.

و بدأ مسئولو النادى الأهلى فى تحديد احتياجاتهم من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وسد العجز فى بعض المراكز التى تحتاج للدعم، من أجل الاستمرار على المنافسة على تحقيق الألقاب المحلية والقارية.