شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة أسوان وسموحة فى بتروسبورت بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه أسوان نظيره سموحة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل أسوان المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 56 هدفاً.

2_ يحتل سموحة المركز الثالث برصيد 50 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 51 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً.

3_يدخل زهرة الجنوب مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد تأكد هبوطهم للقسم الثانى بعد الخسارة من بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز سموحة على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس المسابقة.

4_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة أسوان وسموحة مكون من :"طارق مجدي حكما للساحة، ويعاونه كل من محمود عامر مساعد أول، ومحمد جاد مساعد ثان، ومحمد رمضان حكما رابعا، ومحمود دسوقي حكم فيديو، ومحمد التابعي الغازي حكم فيديو مساعد.

5_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز سموحة بخماسية دون رد بالجولة 16 للمسابقة على ستاد الاسكندرية ، سجل خماسية سموحة أحمد عبد القادر هدفين وحسام حسن هدفين وعبد الكبير الوادى هدفاً.

6_تعد مباراة اليوم هى السابعة بين الفريقين، حيث التقى أسوان وسموحة فى 6 لقاءات سابقة فاز سموحة فى مباراتين وفاز أسوان فى لقاء وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.