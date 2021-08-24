شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ترتيبات تسليم درع الدورى لبطل هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت مسابقة الدورى العام من خط النهاية، وبدأت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، فى التفكير فى ملف تسليم درع الدورى لبطل النسخة الحالية من المسابقة كما هو معتاد كل موسم.

س: ما هى أول خطوة قام بها اتحاد الكرة فى ملف تسليم الدرع؟

ج: أجرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة اتصالات مع مسئولى النادى الأهلى حامل لقب درع الدورى فى الموسم الماضى، لتسليم الدرع إلى الجبلاية؟

س: هل قام الأهلى بتسليم درع الدورى للجبلاية؟

ج: بالفعل، تسلم اتحاد الكرة اليوم درع الدورى من النادى الأهلى تمهيدا لتسليمه لبطل النسخة الحالية.

س: ماذا تقول اللائحة بشأن عملية تسليم درع الدورى؟

ج: تنص لائحة اتحاد الكرة على أن يرسل الفريق صاحب اللقب درع الدورى لاتحاد الكرة قبل انتهاء المسابقة بـ15 يوماً حتى يتم تجهيزه للفريق الفائز، سواء نفس الفريق أو أى فريق آخر، كما أن لائحة اتحاد الكرة لا تلزم الجبلاية بتسليم الفريق الفائز بالدرع فى الملعب أو بتحديد موعد للتسليم، لاسيما أن هذه الأمور تخضع لأمور تسويقية وتتم بالاتفاق مع الرعاة.

س: هل سيتم تسليم درع الدورى للبطل فى الملعب؟

ج: كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لم يتم التطرق، حتى الآن، لمسألة تسليم درع الدورى لبطل المسابقة هذا الموسم داخل الملعب من عدمه، خاصة أن المسابقة لم يتم حسمها ولم يتحدد بطل الدورى المصرى حتى الآن، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الجبلاية ستتواصل مع الرعاة عقب حسم لقب الدورى، سواء للأهلى أو الزمالك، لمناقشة عملية التسليم وهل هناك إمكانية لتسليمه داخل الملعب أم فى احتفالية خاصة عقب انتهاء المسابقة، وأشار مسئولو الجبلاية إلى أن ضيق الوقت قد يدفع اتحاد الكرة لتسليم درع الدورى للبطل فى احتفالية خاصة بعد الدورى وليس فى الملعب.

س: هل يحصل بطل الدورى على مكافأة مالية من الجبلاية؟

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن بطل مسابقة الدورى العام لا يحصل على مكافآت من الجبلاية بعكس الحال فى بطولة كأس مصر، وأوضح مسئولو الجبلاية أن اتحاد الكرة لا يتحمل أى مكافآت لبطل الدورى طوال السنوات الماضية.وأكد مسئولو الجبلاية أن سبب عدم حصول بطل الدورى الممتاز على مكافأة مالية من اتحاد الكرة، أسوة بما يحدث فى بطولة كأس مصر، هو أن جميع الأندية باتت تمتلك رعاة وتحصل على مبالغ مالية كبيرة من عائد البث الفضائى لمباريات الدورى، بجانب وجود عقود مع الرعاة تتضمن الحصول على مكافآت مالية حال الفوز بدرع الدورى أو الوصيف أو دخول المربع الذهبى، كما أن الأندية تخفى هذه العقود على اتحاد الكرة وترفض إخطاره بها، بعكس كأس مصر الذى تعتبر كل حقوقه مملوكة لاتحاد الكرة، لذا يخصص جائزة مالية للبطل والوصيف.

س: ما هو موقف المنافسة على لقب الدورى المصرى حاليا؟

ج: اقترب الزمالك بقوة من حصد اللقب، وفى حالة فوزه اليوم على الانتاج الحربى بأى نتيجة سيعلن رسميا بطلا للدورى المصرى.