شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى والجونة .. كتيبة موسيمانى تبحث عن الانتقام الكروى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضيفاً ثقيلا على نظيره الجونة على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وتفتش كتيبة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الاحمر عن الانتقام الكروى من كتيبة رضا شحاته المدير الفنى للجونة التى ساهمت فى تعطيل الأهلى عن الاحتفاظ بلقبه كبطل للدوري للموسم السادس على التوالى بالتعادل الايجابى 1-1 فى الدور الاول للمسابقة.

فلقد التقى الفريقان فى الدور الأول لدوري هذا الموسم وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى 1-1 بالجولة 16 للمسابقة باستاد الأهلى والسلام، تقدم للمارد الأحمر طاهر محمد طاهر وتعادل للجونة محمد نجيب.

مباراة الأهلى والجونة..متعب الهداف وعاشور الأكثر مشاركة

يعتلى عماد متعب مهاجم الأهلى السابق قائمة هدافى المارد الأحمر فى شباك الجونة برصيد 3 أهداف فيما يعد حسام عاشور كابتن الأهلى هو اللاعب الأكثر مشاركة فى مواجهات الجونة برصيد 10 مباريات.

مباراة الأهلى والجونة..رقم قياسى فى تاريخ الناديين

النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهات الاهلى والجونة كانت فى الوحيدة بينهم بكأس مصر والتى انتهت بنتيجة 13-0 للأهلى عام 2015، بعدما أشرك الجونة معظم لاعبيه الشباب فى اللقاء بدلا من الانسحاب، بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية وقتها، ورحيل معظم نجوم الصف الأول، وانتهاء عقود آخرين.