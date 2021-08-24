شكرا لقرائتكم خبر عن يد الأهلى يهزم ريما النيجيري فى بداية مشوار الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس، على نظيره ريما النيجيري بنتيجة 46/26 فى بداية مشوار البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى المغرب.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء لصالح فريق الأهلى بنتيجة 22/12، ويستعد الأحمر لمواجهة رد ستار الإيفوارى بعد غدا الخميس .

وتضم بعثة رجال يد الأهلي كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللا فنيا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار مدلكا.

أما قائمة لاعبي فريق رجال يد الأهلي فتضم كلا من : محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب واحمد راضي وعبدالرحمن فيصل، ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن، ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري واحمد عادل وياسر سيف.

ويتواجد رجال يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية «فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي اس كي الكونغولي واسفا السنغالي.