شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى وناشئات مصر أبطال إفريقيا للريشة الطائرة تحت 15 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج المنتخب المصري لناشئي وناشئات الريشة الطائرة تحت 15 سنة، بلقب بطولة إفريقيا المقامة بدولة بنين خلال الفترة من 17 وحتى 26 أغسطس الجاري.

واستطاع أبناء النيل في الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 0 في منافسات فرق الناشئين والناشئات.

وضمت قائمة الفراعنة الصغار 8 لاعبين، هم: "زياد هشام - عمر علي الشاطر - سيف عمر - مصطفى حمدي، ريم حسين حمدي - عاليا الغندور - حبيبة أحمد يسري - فاطمة محمد ربيع".

ويقود الفريق فنيًا المدرب هشام سليمان، فيما يشرف شريف جعفر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة على النواحي الإدارية كرئيس للبعثة.

ومن جانبه، أعرب هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري عن فخره بهذه النتيجة وأنه كان على يقين أن اللاعبين سيحققون المراكز الأولى في ظل الطفرة التي تشهدها اللعبة حاليًا في مصر.

وكان اتحاد الريشة الطائرة قد تأهل بـ3 لاعبين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 التي أقيمت أخيرًا بالعاصمة اليابانية طوكيو للمرة الأولى في تاريخه وهم "هادية حسني - ضحى هاني - أدهم حاتم".