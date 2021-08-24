سلة مصر تحقق فوزًا كبيرًا أمام أفريقيا الوسطى بافتتاحية كأس أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق منتخب مصر لكرة السلة الفوز أمام أفريقيا الوسطى بنتيجة 72-56 في افتتاحية مباريات الفراعنة بكأس أفريقيا لكرة السلة المقامة في رواندا، خلال الفترة من 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر المقبل.

ونجح المنتخب المصري إنهاء الربع الأول متقدما بنتيجة 13-9، قبل ن يزيد الفارق بالربع الثاني الذي انتهى بنتيجة 33-25.

وفي الربع الثالث واصل الفراعنة الحفاظ على التقدم لينتهي بنتيجة 50-43، قبل أن ينتهي الربع الرابع والمباراة بفوز مصر بنتيجة 72-56.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجانب تونس وغينيا، بالإضافة لمنافس اليوم أفريقيا الوسطى.

وانتهت مباراة تونس وغينيا ضمن الجولة الأولى بفوز نسور قرطاج بنتيجة 82-46.

ويلتقي المنتخب المصري يوم الخميس المقبل أمام تونس، قبل ختام دور المجموعات بمواجهة غينيا يوم السبت القادم.

ويقام كأس أفريقيا بمشاركة 16 منتخبا، مقسمين إلى أربع مجموعات.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى بالمجموعات الأربعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما يلتقي ثواني وثوالث المجموعات لتحديد الأربع فرق الأخرى في ربع النهائي، حيث يلتقي ثاني المجموعة المجموعة الأولى أمام ثالث المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الأولى أمام ثاني المجموعة الثانية، ونفس الأمر مع المجموعتين الثالثة والرابعة.