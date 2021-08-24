روبرتسون يوقع عقدًا طويل الأمد مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي ليفربول، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد طويل الأمد مع لاعبه الاسكتلندي أندي روبرتسون.

وعبر موقعه الالكتروني، أصدر ليفربول بيانا رسميا، جاء فيه: "وقع آندي روبرتسون عقدًا جديدًا طويل الأمد مع نادي ليفربول".

وقال روبرتسون: "أعتقد أنه ليس سراً أنني سعيد في هذا النادي، أريد البقاء في هذا النادي لأطول فترة ممكنة، ويسعدني أن الرحلة مستمرة".

وانتقل روبرتسون إلى صفوف ليفربول قادما من هال سيتي في صيف 2017.

وشارك البالغ من العمر 27 عاما مع فريقه في 177 مباراة بمختلف البطولات، وساهم بشكل مباشر في تتويج الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.