موقف الأندية الإنجليزية من إرسال لاعبيها للمنتخبات.. هل تفسد تصفيات المونديال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

شهدت الساعات الماضية تفجير ليفربول لأزمة بعدما رفض طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بانضمام محمد صلاح للمنتخب بهدف المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022، خلال شهر سبمتبر المقبل.

الأمر الذي فتح المجال للتباحث بشأن تأثير الأمر على تصفيات البطولة الأهم في تاريخ اللعبة، وإن كانت الأندية لديها رغبة صادقة في منح كل منتخب حقه في الحصول على اللاعبين من أجل الظهور بأفضل شكل.

تواصل يلا كورة مع إدارة ليفربول من خلال مات ماكان مسؤول العلاقات في النادي، والذي أجاب قائلًا: "موقفنا هو أننا سنطلق سراح اللاعبين في البلدان التي لا يتعين عليهم فيها الحجر الصحي عند وصولهم إلى المملكة المتحدة".

وصرح "ولكي يكون واضحاً، هذا الحجر الصحي يعني 10 أيام في فندق المطار. إنه ليس حتى حجر صحي في المنزل".

وشدد متحدث ليفربول ليلا كورة قائلاً "القضية الأساسية بالنسبة لنا هي الحجر الصحي وطريقته وعدم وجود قرار يخص إعفاء اللاعبين من هذا الأمر".

وأكمل "لذلك نريد التأكيد، أن نادي ليفربول ليس ضد مصر أو أي بلد أخر، ولكن هذا وضع صعب بالنسبة لنا جميعاً بسبب القواعد المتعلقة للحد من انتشار هذا الوباء".

وواصل "نحن جميعاً في نفس الموقف، الجميع متأثر سلباً، وبالتالي نريد حلولاً تتعلق بإعفاء اللاعبين من هذا الحجر الصحي".

لكن ما الدول التي تقع تحت "القائمة الحمراء" التي وضعتها الحكومة البريطانية؟

تضم القائمة الدول التالية؛ أفغانستان ، أنجولا ، الأرجنتين، بنجلاديش، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، بوروندي، الرأس الأخضر، تشيلي، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوستا ريكا، كوبا، جمهورية الدومينيكان، الاكوادور، مصر، إريتريا، سوازيلاند، أثيوبيا، غيانا الفرنسية، جورجيا، غيانا، هايتي، إندونيسيا، كينيا، ليسوتو، ملاوي، جزر المالديف، مايوت، المكسيك، منغوليا، موزمبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، سلطنة عمان، باكستان، بنما، باراجواي، بيرو، الفيلبين، ريونيون، رواندا، سيشيل، سيرا ليون، الصومال، جنوب أفريقيا، سيريلانكا، السودان، سورينام، تنزانيا، ترينداد وتوباجو، تونس، تركيا، أوغندا، أوروجواي، فنزويلا، زامبيا وزيمبابوي

ويبلع عدد الدول الموجودة في القائمة الحمراء 60 دولة، وبناء على ما أعلنه ليفربول فإن اللاعب لا يجب أن ينضم لمنتخب بلاده إذا كان ضمن القائمة الحمراء، أو سيسافر إلى بلد ضمن القائمة، أو حتى سيمر عليها بشكل مؤقت خلال رحلته.

لكن بالاستفسار عن أحقية النادي في القيام بهذا الأمر، رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على يلا كورة، قائلًا: "يرجى العلم أن التعديل المؤقت ساري المفعول حتى أبريل 2021 ولم يعد ساريا حاليًا ولا يُعتزم تطبيقه في سبتمبر، منذ بداية الوباء، واصل فيفا العمل في تعاون وثيق مع الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء والسلطات المعنية، ومراقبة القيود والإعفاءات المختلفة في جميع أنحاء العالم، وعكست اللوائح هذه العملية، على أفضل وجه ممكن على المستوى العالمي. وفيفا واثق من أن الوضع سيستمر كما كان عليه الحال في شهر يونيو في التصفيات والبطولات القارية النهائية وأن اللاعبين سيكونون قادرين على السفر للعب مع منتخباتهم الوطنية والعودة للعب مع أنديتهم."

وبعد تأكيد فيفا، عدم أحقية الأندية في منع اللاعبين من تمثيل منتخبات بلادها أو وضع قيود على ذلك، قام يلا كورة بالتواصل مع عدد من الأندية الإنجليزية الأخرى، التي تمر بنفس موقف ليفربول.

قال ستيف أتكينز مسؤول العلاقات العامة في نادي تشيلسي ليلا كورة: "ما أعلمه هو أن جميع لاعبينا متاحون للاختيار الدولي والسفر".

لكن كارين شوتبولت المتحدث الإعلامي لنادي مانشستر يونايتد قالت ليلا كورة: "أعتقد أنني في مباحثات مع الاتحاد الإنجليزي، رابطة الدوري الانجليزي، وبدورهم هم في مباحثات مع إدارة DCMS (المسؤولة عن النشاطات الفنية والثقافية والرياضية البريطانية في الخارج)."

وتابعت شوتبولت: "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد في المرحلة الحالية، والنادي لم يصدر موقفه بناء على ذلك".

أما كالوم ليمب المتحدث الإعلامي باسم نادي توتنهام، فقال :"نحن لن نعلق في الوقت الحالي، لكن خلال المؤتمر الصحفي القادم سيكون هناك حديث عن هذا الأمر".