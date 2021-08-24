بالفيديو.. فاطمة عمر تحمل العلم المصري في افتتاح البارالمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

دخلت البعثة المصرية لطابور العرض خلال حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، حيث حملت فاطمة عمر علم مصر في طابور عرض الافتتاح.

ووقع الاختيار على فاطمة عمر تقديرا لإنجازاتها، حيث توجت بـ 4 ذهبيات في دورات سيدني 2000، وأثينا 2004، وبكين 2008، ولندن 2012.

وتشارك البعثة المصرية بـ 49 لاعب ولاعبة في 8 رياضات مختلفة، وهم كرة الهدف، والكرة الطائرة جلوس، ورفع الأثقال، والسباحة، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والتايكوندو، وتنس الطاولة.

ويشارك في الدورة 4400 رياضي في 22 لعبة، ويتم تقسيمهم لفئات مختلفة حسب درجة الإعاقة.