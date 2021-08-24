على خطى ليفربول.. سيتي رفض إرسال لاعبيه لمنتخباتهم الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية، اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سيسير على خُطى ليفربول بشأن رفض إرسال لاعبيه الدوليين لمنتخباتهم الوطنية بسبب قيود كورونا.

قرار سيتي، ليس الأول بين أندية بريميرليج، فإدارة نادي ليفربول الإنجليزي خاطبت الاتحادين المصري والبرازيلي، أمس الاثنين، برفض إرسال محمد صلاح وثلاثي السامبا (فابينيو، روبيرتو فيرمينو وأليسون بيكر) إلى معسكري منتخباتهم الوطنية.

وأرسل ليفربول، خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة المصري، اعتذر خلاله عن عدم انضمام صلاح إلى معسكر الفراعنة، كما شدد خلاله على الإجراءات الاحترازية المطبقة في انجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم، والتي تضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا.. طالع مزيد من التفاصيل

وبحسب ما أكدته صحيفة "ديلي تليجراف"، في تقريرها، فإن سيتي سيتخذ نفس الإجراءات الصارمة مثلما فعلت إدارة ليفربول، وسيتم منع إيدرسون وجابرييل جيسوس ثنائي سيتي من السفر للعب مع المنتخب البرازيلي.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهتي تشيلي والأرجنتين يومي 3 و5 سبتمبر المقبل، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.