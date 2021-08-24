طائرة مصر تخسر أمام الأرجنتين في بطولة العالم للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

خسر منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة، أمام الأرجنتين بنتيجة 3-0، في افتتاحية مشوار الفراعنة، ببطولة العالم بإيران والمحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25 -16)، و(25-10)، و(25-22).

ويقع المنتخب المصري لشباب الطائرة في المجموعة الرابعة بجانب الأرجنتين وألمانيا، وكوبا، وجمهورية الدومينيكان التى اعتذرت عن عدم المشاركة.

وحصل المنتخب الوطنى على نقاط لقاء جمهورية الدومينيكان والذى كان محددًا له يوم 25 من أغسطس الجاري لاعتذار الأخير.

ويلتقى المنتخب أمام نظيره الألماني فى تمام الساعة السابعة والنصف يوم 27 أغسطس الجاري، قبل أن يواجه كوبا فى ختام المجموعة يوم 28 فى تمام العاشرة و النصف.