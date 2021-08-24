يد الأهلي يفتتح مبارياته في كأس أفريقيا بفوز كبير أمام ريما النيجيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق فريق اليد بالنادي الأهلي فوزًا على حساب سوكوتو ريما النيجيري بنتيجة 46 - 26 ، في افتتاحية مباريات الفريق الأحمر ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية للأندية بمدينة مكناس المغربية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، ويسعى لاحتلال صدارة مجموعته لمواجهة رابع المجموعة الثانية في دور الثمانية.

وتوج الأهلي طوال تاريخه بـ 3 ألقاب لبطولة كأس الكؤوس.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل كأس مصر.

ويلتقي الأهلي في الجولة المقبلة أمام ريد ستار الإيفواري يوم الخميس المقبل، قبل ختام دور المجموعات بمواجهة فاب الكاميروني يوم السبت المقبل.