اخبار الرياضه

ريال مدريد يمدد عقد فالفيردي حتى 2027

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن نادي الإسباني، تمديد عقد فيدي فالفيردي لاعب الفريق الملكي لمدة 6 مواسم مقبلة.

وعبر موقعه الالكتروني، أصدر ريال مدريد بيانا رسميا جاء فيه: "اتفق نادي ريال مدريد وفيدي فالفيردي على تمديد عقد اللاعب، ليبقى مرتبطًا بالنادي لمدة ستة مواسم قادمة.. حتى 30 يونيو 2027".

وتم تصعيد فالفيردي إلى صفوف الفريق الأول للنادي الملكي مع بداية موسم 18/19.

وشارك البالغ من العمر 23 عاما بقميص ناديه خلال 104 مباراة في مختلف البطولات (سجل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة).

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا