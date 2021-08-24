ريال مدريد يمدد عقد فالفيردي حتى 2027

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تمديد عقد فيدي فالفيردي لاعب الفريق الملكي لمدة 6 مواسم مقبلة.

وعبر موقعه الالكتروني، أصدر ريال مدريد بيانا رسميا جاء فيه: "اتفق نادي ريال مدريد وفيدي فالفيردي على تمديد عقد اللاعب، ليبقى مرتبطًا بالنادي لمدة ستة مواسم قادمة.. حتى 30 يونيو 2027".

وتم تصعيد فالفيردي إلى صفوف الفريق الأول للنادي الملكي مع بداية موسم 18/19.

وشارك البالغ من العمر 23 عاما بقميص ناديه خلال 104 مباراة في مختلف البطولات (سجل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة).