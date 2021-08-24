عكس العرب..كوريا الجنوبية وإيران دون معسكرات تحضيرية لتصفيات كأس العالم 2022!

رفض اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم ونظيره الإيراني خوض أية معسكرات خارجية تحضيرًا لافتتاح المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022، على عكس ما فعلت منتخبات عرب آسيا في شهر أغسطس الجاري.

وعسكر منتخب العراق في إسبانيا لمدة 10 أيام قبل انتقاله إلى تركيا، تحت قيادة مدربه الهولندي ديك أدفوكات، والذي تعادل في أول اختبار له بنتيجة 1/1 أمام نادي قيصري سبور التركي صباح يوم الثلاثاء 24 أغسطس.

وقلدت الامارات تجربة الاتحاد العماني لكرة القدم وأرسلت الفريق الأول إلى صربيا للتحضير لأول مباراتين في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وعسكر المنتخب اللبناني في تركيا ثم الإمارات، وأقام المنتخب السوري معسكره في دمشق ثم انتقلت بعثة الفريق إلى قطر حيث ستقام هناك مباراة ودية للفريق أمام منتخب الجزائر للمحليين المقرر مشاركته في بطولة فيفا كأس العرب 2021 مطلع شهر ديسمبر المقبل.

ورغم تجاهل كوريا الجنوبية وإيران لإقامة معسكرات تحضيرية لتصفيات المونديال، إلا أن كافة التوقعات تصب في صالحهما للمنافسة على صدارة المجموعة الأولى أمام منتخبات الوطن العربي «العراق والإمارات وسوريا ولبنان».

وتنطلق التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 يوم الثاني من سبتمبر المقبل عندما تلعب كوريا الجنوبية ضد العراق، وإيران ضد سوريا، والإمارات ضد لبنان.