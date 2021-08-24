منتخب العراق يتعادل مع نادي قيصري سبور التركي في أول مباريات ديك أدفوكات

تعادل منتخب العراق مع نادي قيصري سبور التركي في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بنتيجة 1/1، في تحضيرات أسود الرافدين لافتتاح تصفيات كأس العالم 2022، المقرر لها مطلع الشهر المقبل.

وأنقذ المهاجم الشاب «مهند علي كاظم» الظهور الأول للمدرب الجديد لأسود الرافدين «ديك أدفوكات» الذي تولى المسؤولية مطلع هذا الشهر خلفًا للمدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، بتسجيله لهدف العراق الوحيد في المواجهة التي أقيمت عند الساعة 8:30 بتوقيت جرينيتش بتركيا.

وعسكر منتخب العراق في بداية شهر أغسطس بمدينة ملقة الإسبانية في حضور ديك أدفوكات، قبل السفر إلى تركيا للعب مباراة ودية أمام نادي قيصري سبور بجميع نجومه، في أول تحضير جاد لافتتاح مباريات المجموعة الأولى في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 أمام كوريا الجنوبية يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

الاصابات تضرب منتخب العراق

ضربت الاصابات منتخب العراق خلال معسكر تركيا، حيث تأكد غياب قائد المنتخب وحارس المرمى المتميز «جلال حسن» عن افتتاح تصفيات كأس العالم 2022، ليصبح فهد طالب المُرشح الأول للذود عن مرمى أسود الرافدين أمام كوريا الجنوبية وإيران الشهر المقبل.

وأصيب كذلك الحارس البديل «محمد حميد» والمهاجم محمد داوود، حسب ما أكده مسؤول المكتب الاعلامي في الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي «يوسف فعل»، والذي قال «الحارس جلال حسن سيغيب لمدة 30 يومًا عن الملاعب، وبديله محمد حميد، بالاضافة إلى المهاجم محمد داوود، أصيبا أثناء معسكر الفريق في تركيا».

وأضاف «الفحوصات أثبتت أمس الاثنين تعرض محمد حميد لإصابة بسحب في الوتر الأخيلي وسيكون خارج قائمة المنتخب أمام كوريا الجنوبية وإيران، والحال ذاته يخص داوود بعد تجدد إصابته السابقة بإلتواء في الكاحل».

وستقام مباريات منتخب العراق على ملعب نادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة بناء على طلب الاتحاد العراقي لكرة القدم، ليكون ملعبًا بيتيًا افتراضيًا لاسود الرافدين بسبب عدم سماح الفيفا بإقامة مباريات دولية على ستاد البصرة منذ عام 2019 لأسباب أمنية بعد اندلاع تظاهرات جديدة في بغداد وبعض مدن جنوب ووسط العراق آنذاك.