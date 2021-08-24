نجم توتنهام «سون هيونج مين» جاهز لمواجهة العراق ولبنان في تصفيات المونديال

أكد نجم توتنهام هوتسبير «سون هيونج مين» جاهزيته للمشاركة مع منتخب كوريا الجنوبية أمام العراق ولبنان في افتتاح تصفيات كأس العالم 2022 مطلع الشهر المقبل، رغم الإصابة التي تعرض لها أمام ولفرهامبتون في الدوري الانجليزي هذا الأسبوع.

وأضطر المدير الفني الجديد لنادي توتنهام هوتسبير «نونو سانتو» لإخراج سون هيونج مين في الدقيقة 70 أمام ولفرهامبتون أول أمس الأحد واستبداله بهداف الفريق العائد للمشاركة «هاري كين» بسبب إصابة طفيفة.

وقال سون هيونج مين لوسائل الإعلام الإنجليزية «أنا بحال جيد وقادر على المشاركة مع كوريا الجنوبية في المباراتين القادمتين أمام العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022».

وأوضح سون «استطيع كذلك اللعب ضد واتفورد يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي الممتاز، وتواصلت مع مسؤولي المنتخب الكوري الجنوبي لاخبارهم بأنني في حالة جيدة، ولهذا تمت إضافة اسمي لقائمة الفريق، لا يوجد شيء يدعو إلى القلق».

ويُعد سون هيونج مين /29 عامًا/ أبرز لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي، وأكثرهم غزارة تهديفية في السنوات الخمس الأخيرة.

وسجل سون ما مجموعه 27 هدفًا مع منتخب كوريا الجنوبية في 91 مباراة دولية، من بينهم 20 هدفًا دفعة واحدة في الفترة من 2015 إلى 2020.

وأحرز سون هدفًا من ركلة جزاء في مباراة لبنان بدور مجموعات المرحلة الثانية من تصفيات كأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022، عندما فازت كوريا الجنوبية بهدفين لهدف يوم 15 يونيو 2021، وبعد عدة أيام وقعت لبنان من جديد في نفس مجموعة كوريا الجنوبية لكن بالتصفيات النهائية.

وتلعب كوريا الجنوبية ضد العراق يوم 2 سبتمبر المقبل في العاشرة صباحًا، بتوقيت جرينيتش، وبعد 5 أيام تستضيف لبنان في الموعد نفسه.

وتضم المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم (قطر 2022) كل من إيران وكوريا الجنوبية والعراق وسوريا ولبنان والإمارات.