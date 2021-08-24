من سيكون بديل مبابي في باريس سان جيرمان إذا نجحت خطة ريال مدريد؟

تظل أولوية باريس سان جيرمان الفرنسي، هي إقناع النجم كيليان مبابي بالالتزام مع النادي وتوقيع عقد جديد، إلا أن ذلك لم يمنعه من تحديد البديل المثالي، لأي تحرك محتمل للدولي الفرنسي نحو ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويكافح باريس سان جيرمان في محاولاتهم للحصول على توقيع كيليان مبابي لعقد جديد يبقيه في ملعب حديقة الأمراء، رغم أن إدارة النادي، سئمت من الرفض المستمر من قبل اللاعب ومعسكره للتجديد وفقاً لإذاعة مونتي كارلو.

ووفقاً لنفس المصدر، فإن إدارة باريس سان جيرمان تحت قيادة القطري ناصر الخليفي، قد تفكر الآن في بيع مبابي هذا الصيف، واستبداله بـمهاجم إيفرتون الانجليزي “ريتشاردسون”.

وحقق المهاجم البرازيلي وهو صديق مقرب لنيمار جونيور، بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخيرة، ومن المفهوم أن النادي الفرنسي قد اتصل بالفعل بحاشية اللاعب لمعرفة ما إذا كان مهتمًا بالانتقال إلى باريس.

ومع ذلك، فإن أولوية النادي هي جعل كيليان مبابي يوقع عقدًا جديدًا مع النادي الباريسي ونسيان حلم الانتقال إلى ريال مدريد.

وسيحاول باريس سان جيرمان كل ما في وسعه لإقناع مبابي بالبقاء، لكنه سيكون حراً في التفاوض مع الأندية الأخرى اعتبارًا من 1 يناير القادم، مع مراقبة ريال مدريد للموقف عن كثب، وقد يميل إلى اتخاذ خطوة عاجلاً وليس آجلاً.