شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة وادى دجلة وسيراميكا "الحاسمة" فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج وادى دجلة نظيره سيراميكا في الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً .

2_فيما يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

3_يدخل غزلان دجلة مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاسماعيلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر سيراميكا من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

4_واختارت لجنة الحكام أحمد الغندور حكما للساحة في مباراة وادي دجلة وسيراميكا، ويعاونه تحسين السادات وسمير جمال، وطاهر أيمن حكما رابعا، فيما إبراهيم نور الدين حكما للفيديو، بمعاونة عاطف حسين.

5_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز وادى دجلة بهدفين مقابل هدف بالجولة 16 للمسابقة على ستاد السويس ، سجل ثنائية دجلة كريم محمد وأحمد سعيد وسجل هدف سيراميكا محمود مرعى فى مرماه.

6_انحصرت المنافسة على النجاة من الهبوط هذا الموسم على تذكرة واحدة حائرة بين دجلة والبنك الأهلى بعد تاكد هبوط الإنتاج الحربى وأسوان بشكل رسمى، حيث يملك الأول 28 نقطة، ويملك الثاني 33 نقطة، وتتبقى لكل فريق منهما مباراتان.

7_في حال فوز دجلة في المباراتين وهزيمة البنك الأهلى في مباراة والتعادل في أخرى سيتعادل الفريقان في عدد النقاط، لكن فارق المواجهات المباشرة سيمنح دجلة تذكرة البقاء الوحيدة المتبقية، حيث تعادل مع البنك الأهلي، وفاز عليه في مباراتي الدور الأول والثاني هذا الموسم.