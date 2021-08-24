شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة رقمية بين الزمالك والإنتاج الحربى قبل صدام الايجيبشن ليج الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الإنتاج الحربى باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_يحتل الزمالك بقيادة مدربه الفرنسى كاتيرون المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدفا وسكنت شباكه 20، فيما يحتل الإنتاج الحربى بقيادة مدربه أحمد كشرى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعدما خاض 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58.

2_فاز الفارس الأبيض على سيراميكا بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

3_انتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز الزمالك بهدفين دون رد سجلهما أشرف بن شرقى من ركلة جزاء وحميد أحداد بالجولة 16 للمسابقة باستاد الأهلى والسلام.

4_ويغيب عن الزمالك في مباراة الإنتاج الحربى محمود جنش حارس المرمى بسبب عقوبته من الجهاز الفني بعد خروجه من معسكر مباراة سيراميكا ويستمر محمد أبو جبل في عرين الفارس الأبيض ، ويغيب عن الانتاج أحمد يحيى حارس المرمى بعد اصابته بخلع فى الكتف .

5_أشرف بن شرقى هو هداف الزمالك برصيد 14 هدفاً فى الدوري،فيما يعد مصطفى البدرى هداف الانتاج الحربى برصيد 10 أهداف.

6_أحمد سيد زيزو هو أكثر لاعب صنع أهداف للزمالك برصيد 7 تمريرات سحرية فيما يعد الثنائى علاء سلامة ومامادو انياس هما الاكثر صنعاً للأهداف فى الانتاج وصنع كل منهما 4 تمريرات سحرية.

7_حصد الزمالك 13 ركلة جزاء فى 32 مباراة فيما حصد الانتاج الحربى على 6 ركلات جزاء فى 32 مباراة.

8_حصل لاعبو الزمالك على 50 كارت أصفر فى 32 مباراة فيما تعرض ثلاثة لاعبين للطرد، فيما حصل لاعبو الانتاج الحربى على 56 كارت أصفر فى 32 مباراة فيما تعرض ثلاثة لاعبين للطرد.

9_ في الموسم الماضي انهى الزمالك الدوري فى المركز الثانى برصيد 68 نقطة بينما انهى الانتاج الحربى الموسم الماضى فى المركز الثامن برصيد 44 نقطة .

10_هذا الموسم هو الـ 62 للزمالك في مسابقة الدوري علماً بأنه الوحيد الذي شارك في كل المواسم رفقة الأهلى ، بينما صعد الإنتاج الحربي للدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخه موسم 2008-2009 ولم يهبط إلا هذا الموسم .

11_القيمة السوقية لفريق الزمالك 19.15 مليون يورو مقابل 4.08 مليون يورو للإنتاج الحربى.

12_حقق الزمالك الدوري 12 مرة فى تاريخه بينما أفضل انجاز للانتاج الحربى هو انهاء الدوري فى المركز السابع برصيد 47 نقطة موسم 2017-2018.