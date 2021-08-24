شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب .. أحمد العش: أهوى المشويات وأسمع حماقى ومو صلاح نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب أحمد العش مدافع الأهلى الأسبق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس مع الأسرة

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا

ما الأكلة التى تفضلها؟

المشويات

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى

من مطربك المفضل ؟

محمد حماقى

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح