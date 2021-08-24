شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يبحث عن الفوز الرابع مع الإنتاج الحربى على حساب الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء نظيره الإنتاج الحربى على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على سيراميكا بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الإنتاج الحربى مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

وتولى أحمد كشرى مسئولية تدريب الإنتاج الحربى في الأول من مارس الماضى خلفاً لحمادة صدقى الذى رحل عن قيادة الفريق بعد فترة قصيرة.

وخاض الإنتاج الحربى تحت قيادة كشرى 18 مباراة فاز في ثلاثة مباريات وخسر 7 لقاءات منها وتعادل فى 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 31 هدفاً

وافتتح كشرى مبارياته مع الإنتاج الحربى بالخسارة من زعيم الثغر بهدفين دون رد ثم تعادل سلبياً مع وادى دجلة ثم تعادل إيجايباً مع سيراميكا بهدف لكل فريق فيما عاد للخسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد ثم خسر من الاسماعيلى بنفس النتيجة ثم خسر من البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل المقاولون العرب بهدف لكل فريق ثم خسر من سموحة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع انبى بهدف لكل فريق ثم خسر من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ثم فاز علي المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم تعادل مع الجونة 1-1 ثم مع بيراميدز2-2 ثم خسر من الاهلى 3-2 ثم تعادل مع اسوان 2/2ثم فاز على المقاصة 2/1 ثم فاز على غزل المحلة 3-1 ثم تعادل مع الاتحاد 1-1.

طالب أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بخوض مباراة الليلة بمبدأ اللعب النظيف بحثاً عن الفوز رغم أن المباراة ليست مؤثرة لفريقه بعد تأكد هبوطه للقسم الثانى بعد التعادل الذى حققه الفريق مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 27 ويفصله عن أقرب فريق ضمن البقاء البنك الأهلى 6 نقاط، لكن حتى لو حقق الإنتاج الفوز في المباراتين المتبقيتين وسقط البنك الأهلى في فخ الهزيمة في نفس الجولتين ستكون المواجهات المباشرة لصالح البنك الأهلي الذي فاز وتعادل مع الإنتاج الحربي في مباراتي الدور الأول والثاني.

وصعد الإنتاج الحربي للدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخه موسم 2008-2009 متصدرًا قمة مجموعة القاهرة بالدوري الدرجة الثانية بعد منافسة شديدة مع فريقي النصر والداخلية ، ويغيب عن الإنتاج الحربى في مباراة الليلة الحارس أحمد يحيى بسبب إصابته بخلع فى الكتف.