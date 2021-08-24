شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة دخول بعثة مصر فى افتتاح دورة الألعاب البارالمبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت البعثة الرسمية لمصر في دورة الألعاب البرالمبية بطوكيو حفل الافتتاح الرسمي المقام حاليا في طوكيو ، وحمل علم مصر في لحظة الدخول كل من الأسطورة البارالمبية فاطمة عمر وهشام صلاح أبطال مصر التاريخيين في الألعاب البارالمبية.



فاطمة عمر فى افتتاح الالعاب البارالمبية



الأسطورة فاطمة عمر تحمل علم مصر فى حفل افتتاح اولمبياد طوكيو



البطلة البارالمبية فاطمة عمر

وحرص أعضاء البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية، فى طوكيو، على التقاط الصور التذكارية على هامش حفل افتتاح الدورة حيث إرتدى جميع أعضاء البعثة الزى الرسمى قبل الظهور فى حفل الافتتاح.

كما شاركت النائبة الدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية وإيهاب حسنيين نائب الرئيس بالزى الرسمى خلال حفل افتتاح دورة الالعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وتنطلق اليوم منافسات دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بطوكيو فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 5 سبتمبر المقبل، ويشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس، وتم اختيار فاطمة عمر الأسطورة الحية صاحبة الـ4 ميداليات أولمبية لتشارك فى رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012.

وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، وتشارك بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

وتبدأ منافسات البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية ابتداءً من غدا الأربعاء، حيث جاءت المنافسات كالتالي:

آية أيمن لاعبة السباحة فى منافسات 50 متر حرة التصفية الأولى فى تمام الساعة 3:20 صباحا

زياد كحيل لاعب السباحة فى منافسات 200 حرة التصفيات الأولى فى تمام الساعة 3:26 صباحا

إبراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة مع بطل كوريا الجنوبية فى تمام الساعة 6 صباحا

أيمن كمال لاعب تنس الطاولة مع بطل ألمانيا فى تمام الساعة 6 صباحا

سامح عيد لاعب تنس الطاولة أمام بطل فرنسا فى تمام الساعة 9:40 صباحا

فايزة محمود لاعبة تنس الطاولة أمام بطلة الصين فى تمام الساعة 11 صباحا

سيد محمد لاعب تنس الطاولة أمام بطل أستراليا فى الساعة 12:20 ظهرا