شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة شباب الطائرة أمام الأرجنتين فى أول مشوار بطولة العالم بإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة من نظيره الإرجنتينى بنتيجة 2/0 فى أول مشوار منافسات بطولة العالم المحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل بإيران .

وغادر المنتخب إلى إيران أول أمس الأحد من مطار برج العرب بالإسكندرية.

فيما حصل المنتخب الوطنى على نقاط لقاء جمهورية الدومينيكان والذى كان محدد له يوم 25 لإعتذار الأخير.

بينما يلتقى منتخبنا الوطنى مع نظيره الألماني فى تمام الساعة السابعة والنصف يوم 27 أغسطس الجاري قبل أن يواجه كوبا فى ختام المجموعة يوم 28 فى تمام العاشرة و النصف.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من، حازم أشرف وعمرو أحمد وعلى وائل وحمزة الصافى ومعاذ مصطفى وزياد أسامة وعبد الرحمن أحمد وحازم إيهاب وأحمد إبراهيم وياسين محمد ومحمد خالد وأحمد وائل.

بينما يضم الجهاز الفنى، عادل لطفى مديرا فنيا وإسلام على مدرب عام وعبده البحراوى محلل تقنى ومحمد محسن طبيبا للفريق.