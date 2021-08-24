شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف: تكريمى من حماية المنافسة حالة خاصة لأنه جاء من مقر عمل والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فريال أشرف، بطلة مصر الفائزة بذهبية الكاراتيه فى أولمبياد طوكيو 2020، إن تكريمها من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل لها حالة خاصة كونه جاء داخل مقر عمل والدها الذى منحها هو ووالدتها كل الدعم فى حياتها الرياضية والدراسية.

أضافت خلال الاحتفالية التى أقامها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع- إنها ذهبت لطوكيو حاملة معها العلم المصرى لرفعه عاليًا وحصولها على الميداليه الذهبية وهو ما تحقق بالفعل بفضل الله سبحانه وتعالى ونتيجة لكل من ساعدها ووجه لها الدعم من أسرتها ومدربيها، وكانت المفاجأة الكبرى هو كل هذا الاحتفاء الذى تلقته وعلى رأسه احتفاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بها.

ووجهت فريال الشكر لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ولرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز، لحرصهم على تكريمها بمقر عمله والدها بالجهاز.

جدير بالذكر أن والد البطلة فريال أشرف عبدالعزيز يعمل مديرًا عامًا للشئون المالية والإدارية بالجهاز، وأحد المشاركين فى تأسيس الجهاز، حيث تم ندبه من الجهاز المركزى للمحاسبات، وتولى العديد من المناصب القيادية إلى أن تولى الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالجهاز منذ عام 2012.