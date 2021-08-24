شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يحدد 300 دولار رسوم دورة ترقى المدربين المقيمين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد اليد، برئاسة محمد الأمين، 300 دولار رسوم لاشتراك المدربين المقيمين خارج مصر، في دورة الترقي للفئة الممتازة، خلال الدراسة التي ستقام بداية من الأحد المقبل وتستمر لمدة 6 أيام، ويشارك فيها الدارسون من خارج مصر عبر تطبيق "زووم".

وأعلنت إدارة الاتحاد رسميا عن الخطوات المتبعة للراغبين في الاشتراك في دراسة الترقي للحصول على رخصة التدريب للفئة الممتازة، وذلك تسهيلا على المدربين المقيمين في الخارج.

وسيتمكن الدارس من حضور الدورة التدريبية عبر تطبيق "زووم" بعد دفع الرسوم المقررة من جانب الاتحاد في رقم الحساب المخصص، وبعد ذلك يحصل الدارس على رابط الدخول عبر البريد الإلكتروني لحضور المحاضرات.

ومن المقرر أن يحاضر في تلك الدورة مجموعة من كبار المتخصصين وهم: قدري مرسي وسيد سليمان وإبراهيم غريب وشريف طه، بالإضافة إلى المحاضر الدولي عفت رشاد رئيس لجنة المدربين بالاتحادين المصري والعربي.

وكانت إدارة اتحاد اليد قد وافقت على السماح للمدربين المصريين المقيمين بالخارج بالحصول على دورة الترقي للحصول على رخصة تدريب الفئة A الممتازة، وذلك عن طريق حضور محاضرات الدورة التدريبية "أون لاين" عبر تطبيق "زووم"، على أن يخضع الدارس للاختبار عند حضوره إلى مصر.