شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم شادى حسين مهاجم سيراميكا ليخطف أنظار كبار الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف شادى حسين مهاجم نادى سيراميكا، الأضواء خلال مباريات فريقه هذا الموسم فى بطولة الدورى العام الذى اقترب من نهايته ، ليكون محط أنظار بعض الأندية الكبرى في مصر.

وقاد شادى حسين فريقه للبقاء في الدورى هذا الموسم، ليحتل المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى المصرى هذا العام برصيد 38 نقطة من 32 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 14 لقاء وتلقى الهزيمة في 10 مواجهات وسجل لاعبوه 39 هدفا واستقبل 44 هدفا.

أرقام شادى حسين

ونجح شادى حسين في المساهمة في 10 أهداف خلال 28 مباراة في الدورى، حيث سجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه، وقام بتسديد 65 كرة منها 20 بين الثلاث خشبات بدقة 31% وحرمته العارضة من تسجيل 3 أهداف.

ودخل شادى حسين، دائرة المرشحين بقوة للانضمام لصفوف فريق الزمالك خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد حصوله على إشادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأبيض.