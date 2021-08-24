هل يواصل محمد شريف تحطيم الأرقام القياسية بالقائمة التاريخية لهدافى الأهلى؟

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القاهرة - سامية سيد - يستعد محمد شريف، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، لقيادة خط هجوم المارد الأحمر فى مواجهة الجونة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد خالد بشارة بالغردقة بالجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز، وحافظ محمد شريف على صدارة هدافى الدوري الممتاز برصيد 19 هدفاً قبل جولتين من نهاية المسابقة، بفارق أربعة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى المعار لسيراميكا الذى سجل 15 هدفاً ولكنه غادر للإعارة بالدوري التركى، فيما يحل ثالثاً المغربى أشرف بن شرقى نجم الزمالك برصيد 14 هدفاً.

وغاب محمد شريف عن المباريات الثلاث الأخيرة للأهلى أمام إنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية فى مباراة الإسماعيلى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

شريف يعادل رقم بلال فى أخر ظهور وهدف يفصله عن رقم طه اسماعيل

ونجح محمد شريف فى أخر ظهور له قبل الاصابة فى معادلة رقم أحمد بلال نجم الفريق الأحمر السابق بعد تسجيله الهدف رقم 19 فى مشواره بالدورى هذا الموسم بهدفه فى مرمى الإسماعيلى، فى المباراة التى جمعتهما مساءعلى استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى العام، وبات على بعد هدف وحيد من معادلة رقم طه إسماعيل نجم الأهلى الأسبق الذى سجل 20 هدفاً فى موسم 1962 - 1963

محمد شريف فى المركز الثالث بقائمة الهدافيين التاريخين فى الأهلى

وجاء ترتيب الهدافين التاريخيين للأهلي:

محمود الخطيب (23) – 1974-75

طه إسماعيل (20) – 1962-63

محمد شريف (19) – 2020-2021

أحمد بلال (19) – 2002-2003

محمد أبو تريكة (18) – 2005-2006

وليد أزارو (18) – 2017-2018

أمادو فلافيو (17) – 2006-2007

عماد متعب (15) – 2004-2005

حسام حسن (15) – 1998-1999

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 26 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

أرقام محمد شريف مع الاهلى

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 46 مباراة، من بينها 29 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 26 هدفا، بواقع 19 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.

أثبت محمد شريف أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم واحدا من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر، ليحفر اسمه فى قلوب جماهير الأهلاوية، خاصة فى ظل تسجيله أهدافا مهمة وحاسمة فى مسيرة المارد الأحمر نال بها ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حصول محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على لقب هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، وسجل محمد شريف هدفا للأهلي في فوزه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ورفع محمد شريف رصيد أهدافه إلى 6 أهداف محتلاً صدارة ترتيب هدافي البطولة. ورغم أن الجزائري أمير سعيود نجم شباب بلوزداد سجل 8 أهداف إلا أن الكاف لم يعتبره هدافا لدوري الأبطال، بعدما سجل هاتريك فى مرمى جورماهيا الكينى بذهاب الدور التمهيدى الثانى خلال المباراة التى انتهت بفوز بلوزداد بسداسية دون رد. وأحرز شريف أهدافه الستة في مرمى فيتا كلوب الكونغولىي ذهابا وإيابا بمرحلة المجموعات وسيمبا التنزاني بالمجموعات والترجي التونسي ذهابا وإيابا في نصف النهائى.

محمد شريف يتوج هدافاً لدوري الابطال الافريقى