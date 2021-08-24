بطولة الإمارات: الجزيرة يطمح لمواصلة عروضه القوية في المرحلة الثانية

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دبي: يطمح الجزيرة الى مواصلة عروضه القوية في بداية مشوار حملة الدفاع عن لقبه رغم عدم اكتمال جاهزيته الفنية بحسب مدربه الهولندي مارسيل كايزر، وذلك عندما يحل ضيفا على الاتحاد كلباء الأربعاء في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وقدم الجزيرة عرضا جيدا امام الظفرة في المرحلة الأولى توجه بفوز سهل بهدفين نظيفين وبنسبة استحواذ بلغت 79 بالمئة.

لكن كايزر مازال يعتقد ان فريقه لم يصل بعد الى قمة مستواه مع بداية الموسم وان جاهزيته الفنية ليست مكتملة، موضحاً "جاهزية الفريق الآن 70 بالمئة وسيستغل الجهاز الفني فترة التوقف (بسبب انشغال منتخب الامارات بخوض مباراتين امام لبنان وسوريا في الدور الحاسم لتصفيات مونديال 2022) لتحسين الجوانب البدنية وتطوير الأداء حتى نصل الى الجاهزية الكاملة".

وتابع "اثق في قدرتنا على مواصلة تقديم أداء جيد كما فعلنا في المباراة الأولى، وظهور الاتحاد كلباء المميز في مباراته الأولى (خسر في الدقيقة الأخيرة امام الشارقة صفر-1) جعلنا نستعد له بشكل جيد".

وعزز الجزيرة الاثنين صفوفه بالتعاقد مع الجناح المالي عبدالله ديابي قادماً من سبورتينغ البرتغالي حتى 2023، الا ان المدرب الهولندي كشف انه لن يدفع به امام الاتحاد كلباء وسيعمل "على تجهيزه لمباراة النصر في المرحلة الثالثة".

مدرب الاتحاد كلباء

من جهته، بدا الاوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب الاتحاد كلباء واثقا من قدرة "فريقي على عرقلة الجزيرة، خصوصا ان لدينا لاعبين جيدين هجوميا، وسيصنعون الفارق في هذه المباراة".

واستطرد داسيلفا الذي خسر فريقه على ملعبه امام الجزيرة صفر-6 في اياب الموسم الماضي، أن "دائما ما كنا نعاني في مواجهتهم، لذلك علينا أن نؤدي بتركيز ذهني كبير اذا اردنا تحقيق نتيجة ايجابية".

ويواجه الوحدة المتصدر بفارق الأهداف الأربعة التي سجلها في مرمى العروبة الصاعد حديثا، اختبارا صعبا الخميس امام ضيفه بني ياس وصيف الموسم الماضي والذي خسر امام الوصل صفر-1.

وستكون المباراة خاصة لمهاجم الوحدة البرازيلي جواو بيدرو في مواجهة فريقه السابق الذي سجل له 18 هدفا في الموسم الماضي.

وقال المهاجم البرازيلي الذي افتتح الموسم الحالي بهدفين في مباراة العروبة وشكل ثنائيا متفاهما مع السوري عمر خربين صاحب هدفين ايضاً، "قدمت موسما جيدا مع بني ياس وهو ساهم في تطويري وفزت معه بجائزة افضل لاعب اجنبي، واشكره على كل شيء، لكن الان انا مع الوحدة وأريد الفوز معه بكل شيء".

شباب الأهلي

ويستضيف شباب الأهلي، الفائز على الامارات بهدف نظيف، عجمان مفاجأة المرحلة الأولى بعد سحقه النصر بثلاثة اهداف، محققاً الفوز الأكبر في تاريخ لقاءاته معه.

وقال مهدي علي مدرب شباب الأهلي "سنواجه فريقا منتشيا بفوزه الكبير على النصر ويمتاز باجادة المرتدات بشكل فعال وعلينا الحذر منه".

وستكون المباراة فرصة للظهور الأول للاعب الوسط الإيراني احمد نورالله القادم من مواطنه بيرسبوليس، في حين يغيب الإيراني الاخر مهدي قائدي جناح الاستقلال بعدما تعاقد معه شباب الأهلي ولم يتدرب مع فريقه الجديد سوى مرة واحدة.

والامر نفسه ينطبق على المغربي سفيان رحيمي المنتقل الى العين من مواطنه الرجاء البيضاوي الذي توج معه السبت بلقب بطولة الأندية العربية على حساب الاتحاد السعودي، حيث من الصعب اللحاق بمباراة فريقه الجديد امام ضيفه الامارات الأربعاء.

وفي المباريات الأخرى، يلعب الأربعاء الوصل مع خورفكان، على أن يلتقي الخميس النصر مع العروبة، والظفرة مع الشارقة.