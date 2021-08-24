شكرا لقرائتكم خبر عن علي زين في أول يوم له فى صفوف برشلونة: "بداية جديدة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نجم كرة اليد ولاعب نادي برشلونة الإسباني على زين جمهوره ومتابعيه بصور لأول يوم له داخل نادي برشلونة عقب انضمامه رسميا له، وعلق علي الصور عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"بداية جديدة"، ليحصد الكثير من الدعوات له بمستقبل واعد بين صفوف العملاق الإسباني، فيما أكد عدد من متابعيه علي فخرهم به كونه أول لاعب مصري في التاريخ يلعب لنادي برشلونة.



على زين



علي زين (1)

وقدم نادى برشلونة الإسباني النجم المصرى على زين ضمن الصفقات الجديدة فى صفوف كرة اليد بالفريق استعدادا للموسم الجديد، وظهر على زين فى تقديم الصفقات الجديدة مرتديا قميص الفريق الإسباني بصحبة زملائه.



علي زين (2)



علي زين (3)

وخاض نجم منتخب اليد المحترف مؤخرا فى برشلونة فترة الإعداد فور وصوله إلى إسبانيا لبدء رحلة الاحتراف فى الدورى الإسبانى، وكان على زين حصل على راحة منذ عودة منتخب اليد من أولمبياد طوكيو لقضاء عطلة مع أسرته بعد حصد المركز الرابع فى الدورة الأولمبية.

ولم يشارك على زين مع منتخب مصر فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام إسبانيا بسبب شرخ فى يده، ما سيتسبب فى غيابه عن الملاعب لمدة شهر، وفقا لما أكده زين فور وصوله إلى القاهرة.

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.