مباشر بالفيديو.. انطلاق حفل البارلمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار يلا كورة الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لحفل افتتاح دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتشارك البعثة المصرية بـ 49 لاعب ولاعبة في 8 رياضات مختلفة، وهم كرة الهدف، والكرة الطائرة جلوس، ورفع الأثقال، والسباحة، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والتايكوندو، وتنس الطاولة.

ويشارك في الدورة 4400 رياضي في 22 لعبة، ويتم تقسيمهم لفئات مختلفة حسب درجة الإعاقة.

ويحمل علم مصر في طابور عرض الافتتاح راندا تاج الدين الرباعة البارالمبية وهشام صلاح قائد فريق الكرة الطائرة جلوس.

هشام صلاح هو قائد فريق الكرة الطائرة وأكبر اللاعبين المشاركين فى الدورة سنا وحصل مع منتخب الطائرة على ميداليتين برونزيتين فى دورتي أثينا 2004 وريو دى جانيرو 2016 البارالمبيتين، أما راندا تاج الدين فهى من العناصر المميزة فى منتخب رفع الأثقال وأحرزت العديد من الميداليات آخرها ذهبية ريو 2016 وكانت قد أحرزت من قبل فضيتين فى دورتي بكين 2008 ولندن 2012 البارالمبيتين.