فاركو يكشف حقيقة مفاوضاته لضم لاعبين مع القطبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو الصاعد حديثًا لدوري we المصري، أن إدارة ناديه لم تتواصل مع إدارتي الأهلي والزمالك للحصول على خدمات بعض اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

وقال حنفي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" لا يوجد تواصل رسمي بين الأهلي والزمالك للحصول على خدمات لاعبين لكن الوكلاء يعرضوا علينا بعض الأسماء، وما فيش دخان من غير نار".

وأضاف:" ملف التعاقدات يتم بالتنسيق والتشاور مع الجهاز الفني وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين نرغب في وجودهم معنا خلال الفترة المقبلة لكن ننتظر نهاية الدوري، كل الأمور لم تحسم حتى الآن"ز

وأوضح، أن الحديث عن رغبة نادي فاركو في عقد صفقات باستقدام لاعبين كبار ليست شائعات وننتظر حتى نهاية الدوري احتراما للأندية.

وتابع:" الأمور صعبة خاصة للفرق الصاعدة للدوري لأننا حتى لا نعلم متى سيبدأ الدوري الموسم الجديد".

وأتم تصريحاته:"الهدف الأول لأي فريق صاعد هو البقاء في الدوري، الايقافات ستكون فرصة للفرق الصاعدة".