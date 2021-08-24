مبابي يوضح.. علاقته بزملائه في باريس.. المباراة الأفضل.. واللعب بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يعتقد نفسه "نجم"، مضيفًا أن لقاء برشلونة هو الأفضل في مسيرته الكروية حتى الآن.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، تحدث مبابي عن اللعب بالدوري الفرنسي وقال: "ليست البطولة الأفضل في العالم، لكني أشعر بالمسؤولية لمساعدته على التطور والتحسن".

وعن علاقته بزملائه في الفريق، قال الفرنسي: "الفريق ليس مجموعة من الأصدقاء، لست مضطرًا لتناول العشاء مع زملائك في الفريق كل ليلة من أجل تحقيق الفوز للنادي".

وبسؤاله عن أفضل مباراة في مسيرته، أجاب: "لقاء برشلونة هو الأفضل في مسيرتي. لقد ساعدت الفريق في الهجوم والدفاع، ونجحت في صناعة الأهداف".

وعن تقييمه لنفسه، قال الشاب الفرنسي: "القليل من اللاعبين من يجيدون تغيير مراكزهم كل موسم، لا أعتقد أن الجميع قادر على تغيير مركزه كل عام والحفاظ على الظهور بأداء رائع.. نعم، أعتقد أنني نجم".

وعن مقارنته بميسي ورونالدو، قال: "ميسي كسرا جميع قوانين الإحصاء، ميسي أفاد رونالدو ورونالدو كان جيدًا لميسي".