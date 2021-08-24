لأول مرة في التاريخ.. اتحاد الجمباز يوافق على ارتداء اللاعبات غطاء الرأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز على مقترح يقضي بالسماح للرياضيين بارتداء أغطية الرأس خلال المنافسات لأول مرة في التاريخ.

وأوضح الاتحاد الدولي للجمباز في بيان عبر موقعه الرسمي، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية عن طريق الفيديو كونفرس، أنه تم إدراج مقترح تخفيف القواعد المتعلقة بالملابس للسماح بارتداء أغطية الرأس على جدول الأعمال القادم لاعتماده، بشرط أن تستوفي الأغطية متطلبات معينة.

ووافقت اللجنة التنفيذية لاتحاد الجمباز على المقترح طالما أن الغطاء يحترم شروط السلامة ومتطلبات الملابس، وأن يكون غطاء الرأس محكمًا حول الرأس ويترك وجه الرياضي مكشوفًا بالكامل حتى لا يتسبب في أي مخاطر تتعلق بالسلامة أثناء أداء الرياضي، كما يجب أن يكون بنفس لون ملابس المنافسة.

يأتي ذلك القرار عقب ارتداء فريق الجمباز النسائي الألماني المشارك في أولمبياد طوكيو 2021 ملابس تغطي الجسم بالكامل، وذلك من أجل تعزيز حرية الاختيار وتشجيع السيدات على ارتداء ما يجعلهن يشعرن بالراحة، وفي خطوة تهدف إلى مواجهة إضفاء الطابع الجنسي على الرياضة، بحسب تصريحات عضوات الفريق.

تأتي تلك الخطوة على خلاف الملابس التي اشتهرت بها رياضة الجمباز على مدار عقود من الزمن، في الوقت الذي شكا فيه رياضيين مسلمين من أن العديد من الألعاب الرياضية منعتهن من ارتداء الحجاب أثناء المنافسات.

وناقشت اللجنة التنفيذية مقترح غطاء الرأس بجانب عدد من الموضوعات الأخرى، أبرزها تحديد أماكن ومواعيد أقامة بطولتي كأسي العالم والتحدي للجمباز، أعوام 2022، و2023، و2024.

وتستضيف مصر كأس العالم في الفترة من 17 لـ20 مارس 2022 في القاهرة، وكأسي العالم 2023، و2024، في موعد يحدد لاحقا.