لاعب الصفاقسي التونسي.. فاركو يعلن ثالث صفقاته للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن نادي فاركو -الصاعد حديثا للدوري الممتاز-، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع النيجيري كينجسلي سوكاري لاعب الصفاقسي التونسي.

وحصلت إدارة نادي فاركو على توقيع اللاعب في الساعات الماضية بعد اجتيازه الفحص الطبي.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق الجماعية مع زملائه استعدادا للنسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز.

وتعد صفقة سوكاري، هي ثالث صفقات الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، بعد التعاقد مع الجزائري رزقى حمرون قادما من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد قادما من الباطن السعودي.