صحيفة تركية: جلطة سراي يصرف النظر عن ضم ديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

ذكرت تقارير في الصحافة التركية أن إدارة نادي جلطة سراي التركي قررت إيقاف المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن لاعبه الدولي المالي، أليو ديانج.

وكانت إدارة النادي التركي قد فتحت خط التفاوض مع إدارة النادي الأهلي من أجل الظفر بخدمات لاعب الوسط الشاب وهو ما رحبت به إدارة النادي الأهلي.

ومن جانبها ذكرت صحيفة milliyet أن مسؤولو النادي التركي قرروا إيقاف التفاوض مع الأهلي بشأن اللاعب، بل إنهم انصرفوا للبحث عن أسماء جديدة.

وأضافت الصحيفة أن النادي التركي عرض 6 مليون دولار لشراء عقد اللاعب، لكن إدارة النادي الأهلي طلبت وضع 7.5 مليون دولار على طاولة التفاوض كشرط للموافقة على رحيل اللاعب بالإضافة إلى 20% من إعادة البيع وهو ما جعل مسؤولو الفريق التركي يقررون إغلاق هذا الملف.

وأعلن النادي الأهلي في شهر يناير من العام الجاري عن تمديد عقد اللاعب المالي لمدة موسمين ليستمر بقميص المارد الأحمر لمدة 5 سنوات مقبلة.